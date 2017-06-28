Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

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Каракас, 28 июня. Власти Венесуэлы вынуждены были принять усиленные меры безопасности, и стянули к президентскому дворцу бронетехнику.

Как сообщает «Газета.ru», военная техника, среди которой выделяются бронетранспортеры «Дракон-300», выехала с территории самого дворца и встала по периметру зданий.

На такой шаг власти Венесуэлы вынуждены были пойти после инцидента с полицейским вертолетом. Один из пилотов, растянув плакат с надписью «350. Свобода», делая отсылку в ст. 350 Конституции (непризнание гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей), облетел на воздушном судне Каракас.

«Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд», — с таким обращением после инцидента выступил министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

Сообщается, что пилот вертолета сбросил на здание Верховного суда две гранаты, одна из которых не взорвалась. «Эта акция могла привести к сотням раненых», — заявил президент Николас Мадуро.