Жительница Кемерова сорвалась с 6 этажа при попытке достать кошелек

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Кемерово, 28 июня. 20-летняя жительница Кемерова при попытке достать кошелек сорвалась с шестого этажа.

Как сообщают местные СМИ, девушка с балкона своей квартиры заприметила портмоне, которое находилось на крыше пристроя, где работает отделение одного из банков, и захотела быстро разбогатеть.

Для этого она решила спуститься вниз, обмотавшись простынями. Однако в какой-то момент все пошло не так – видимо простыни не выдержали нагрузки и порвались, в результате чего девушка рухнула на крышу пристроя.

Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи» засвидетельствовали многочисленные травмы на теле молодой женщины и отвезли ее в больницу. По предварительным данным, жительница Кемерова была подшофе.

К слову, стоила ли овчина выделки, то есть, сколько денег было в злополучном кошельке, не сообщается.