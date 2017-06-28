Курильские острова посетила первая в истории бизнес-миссия из Японии

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Южно-Сахалинск, 28 июня. На Курильские острова прибыла первая в истории бизнес-миссия из Японии, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Делегация прибыла в Южно-Курильский район на судне «Этопирика». Всего в миссии 69 человек, представляющих частные компании, муниципальные и государственные учреждения Японии. Делегацию возглавляет Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В ближайшие дни представители бизнес-миссии намерены посетить острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

В сообщении отмечается, что делегация прибыла для выяснения возможности совместной экономической деятельности РФ и Японии на Курильских островах. Представители миссии намерены посетить объекты туристического и медицинского назначения, рыбного хозяйства, розничной торговли, сферы услуг, морские и воздушные гавани.