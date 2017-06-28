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Россияне стали меньше бояться увольнения и сокращения зарплаты
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    Россияне стали меньше бояться увольнения и сокращения зарплаты

    4:47  28 Июня 2017
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    Россияне стали меньше бояться увольнения и сокращения зарплаты

    Москва, 28 июня. Сотрудников отечественных компаний стали меньше пугать перспективы увольнения или неоплачиваемого отпуска. Об этом со ссылкой на результаты исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщают «Известия».

    Исследователи отмечают, что значительная группа работающих россиян находится в зоне актуальных или потенциальных рисков. Но об угрозе потери работы, ухода на неполную рабочую неделю или в неоплачиваемый отпуск в мае 2017 года заявило меньшее количество опрошенных, чем в мае прошлого года.

    О риске потерять работу заявили на 8,5% меньше опрошенных (33,2% против 41,7% в мае 2016-го). Возможность задержки заработной платы допустили на 6,7% респондентов (38,3% против 45%). С 51,4 % до 45,9% снизились ожидания уменьшения зарплаты. О возможности ухода в неоплачиваемый отпуск беспокоятся 27,6% респондентов, годом ранее о такой возможности заявляли 31,9% респондентов.

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. сотрудников крупных и средних компаний.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия
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