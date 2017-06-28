Центробанк усилит контроль за ипотекой

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Москва, 28 июня. Центральный банк будет внимательнее отслеживать риски, связанные с выдачей ипотеки без первоначального взноса. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

Издание отмечает, что с 2014 года ужесточались требования к ипотечным заемщикам. Но сейчас они постепенно смягчаются. По мнению источника издания на банковском рынке, такая ситуация может привести к надуванию «пузырей».

«Сейчас существует риск распространения программ ипотеки без первоначальных взносов, поскольку ситуация в экономике улучшается, ставки снижаются, спрос на жилищные кредиты растет. Однако это чревато надуванием «пузырей», особенно со стороны некоторых игроков, поэтому контроль здесь должен и будет ужесточаться», — цитируют слова источника «Известия».

Другой источник издания подчеркнул, что пока речь не идет о повышении коэффициента риска, но регулятор намерен усилить мониторинг. В ЦБ также отметили, что ипотека без первоначального взноса может нести риск для банковской системы и заемщиков, так как предмет залога может не покрыть задолженности. Тогда заемщику придется расстаться с взятой в ипотеку квартирой и расстаться с другими активами.