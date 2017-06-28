Звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» скончался в Швеции

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Стокгольм, 28 июня. Известный по фильмам «Девушка с татуировкой дракона», «Джон Уик» и «Миссия невыполнима: Протокол фантом» шведский актер Микаэль Нюквист умер 27 июня в Швеции, сообщает The Guardian.

Нюквист скончался на 57-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Представитель актера отметил, что Нюквист скончался в окружении близких.

Михаэль Нюквист начал карьеру в кино в 1987 году. Известность пришла к актеру после роли журналиста Михаэля Блумквиста в шведской экранизации трилогии Стига Ларссона «Миллениум». Любителям кино Нюквист также известен по ролям в блокбастерах «Джон Уик», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и «Колония Дигнидад».