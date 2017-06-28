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Происшествия
Двое детей и взрослые пострадали с крупном ДТП в Красноярском крае
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    Двое детей и взрослые пострадали с крупном ДТП в Красноярском крае

    3:51  28 Июня 2017
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    Автор: Алексей Громов
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