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Звание почетного гражданина может появиться в России
Общество
Звание почетного гражданина может появиться в России
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    Звание почетного гражданина может появиться в России

    3:42  28 Июня 2017
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    Звание почетного гражданина может появиться в России

    Москва, 28 июня. В России может появиться звание почетного гражданина, соответствующий законопроект собирается разработать член Совета федерации Вячеслав Тимченко. Об этом сенатор сообщил «Парламентской газете».

    Звание почетного гражданина России должно присуждаться людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие страны. В качестве возможного претендента на звание сенатор назвал президента Владимира Путина.

    «Сейчас есть звание «Герой России»  — это прекрасная награда, но не все могут ее получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины, — отметил Тимченко. — Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания».

    Сенатор подчеркнул, что законы о присвоении звания почетного гражданина существуют во многих регионах России и в муниципальных образованиях. На федеральном уровне решение о присвоении звания, по мнению Тимченко, должно приниматься совместно Госдумой и Советом федерации.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия
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