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Москва, 28 июня. Около 20% россиян генетически связаны с правящей в Великобритании династией Виндзоров, к которой принадлежит королева Елизавет II. Об этом сообщает пресс-служба медико-генетического центра Genotek.

Выводы о генетической связи пятой части населения России с британской королевской семьей позволил сделать анализ митохондриальной ДНК. Небольшой сегмент генома передается от матери к детям и позволяет установить генетические связи между популяциями. Ученые используют анализ митохондриальных ДНК для изучения истории миграций.

Ранее Газета.ru сообщила о том, что ученые провели исследование ДНК 150 египетских мумий. Анализ показал, что наиболее генетически близкие древним египтянам популяции проживали на территории Европы и Леванта.