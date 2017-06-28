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В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град
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    В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град

    2:59  28 Июня 2017
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    В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град

    Краснодар, 28 июня. В Мостовском районе Краснодарского края выпал град диаметром до пяти сантиметров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

    «От оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том что, в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 миллиметров», — сообщает ведомство.

    В настоящее время в районе работает комиссия, которая устанавливает причиненный градом ущерб. Ситуация взята на контроль Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

    В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град

    Ранее от града пострадали туристы в Хакасии. Травмы получили пять посетителей популярного курорта в Ширинском районе республики, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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