Американская разведка использовала нелегальную программу для слежки в Турции

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Нью-Йорк, 28 июня. Американские спецслужбы применяли нелегальную программу слежки, чтобы оказать помощь турецким спецслужбам в ходе поисков террориста, устроившего теракт в Стамбуле 31 декабря 2016 года. Об этом сообщает газета газета New York Times со ссылкой на ФБР.

Как сообщается, принимавшее участие в расследовании АНБ США использовало неразрешенную судом программу слежки, чтобы помочь властям Турции в поисках террориста, пишет «Газета.ru»

Напомним, что теракт в Стамбуле произошел 31 декабря 2016 года. Террорист атаковал ночной клуб, убив 39 человек и ранив еще несколько десятков.