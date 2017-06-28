Малыш, которого унижала медсестра, передан под временную опеку на Сахалине

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Южно-Сахалинск, 28 июня. Полуторагодовалый ребенок, которого унижала медсестра, передан в семью под временную опеку. Об этом со ссылкой на министерство образования Сахалинской области сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

Временную опеку над ребенком оформила жительница поселка Поречье. Женщина имеет опыт воспитания приемных детей и работает фельдшером, сообщает издание.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что медсестра Макаровской центральной районной больницы оскорбляла полуторагодовалого ребенка за испачканные штаны. В разговоре с малышом женщина использовала нецензурные выражения. Все происходящее медсестра засняла на видео, которое попало в сеть и вызвало резонанс в обществе.

После того, как инцидент получил огласку, женщина уволилась из медицинского учреждения. В ее отношении макаровский отдел сахалинского управления Следственного комитета РФ начал проверку.