Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Звание почетного гражданина может появиться в России
Происшествия
Малыш, которого унижала медсестра, передан под временную опеку на Сахалине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Малыш, которого унижала медсестра, передан под временную опеку на Сахалине

    2:43  28 Июня 2017
    64

    Малыш, которого унижала медсестра, передан под временную опеку на Сахалине

    Южно-Сахалинск, 28 июня. Полуторагодовалый ребенок, которого унижала медсестра, передан в семью под временную опеку. Об этом со ссылкой на министерство образования Сахалинской области сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

    Временную опеку над ребенком оформила жительница поселка Поречье. Женщина имеет опыт воспитания приемных детей и работает фельдшером, сообщает издание.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что медсестра Макаровской центральной районной больницы оскорбляла полуторагодовалого ребенка за испачканные штаны. В разговоре с малышом женщина использовала нецензурные выражения. Все происходящее медсестра засняла на видео, которое попало в сеть и вызвало резонанс в обществе.

    После того, как инцидент получил огласку, женщина уволилась из медицинского учреждения. В ее отношении макаровский отдел сахалинского управления Следственного комитета РФ начал проверку.

    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»

        0:56 28 Июня 2017 77
        Читать
        23:06
        Вчера

        Правительство Украины заявило, что ситуация с вирусом Petya взята под контроль
        22:17
        Вчера

        Тиллерсон рассказал Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
        21:37
        Вчера

        Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
        21:12
        Вчера

        Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек
        20:54
        Вчера

        Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 5849

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1919

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1830

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1771

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4127
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Белый дом отказался приводить доказательства подготовки САР к применению химоружия

        Белый дом отказался приводить доказательства подготовки САР к применению химоружия

        2:05   28 Июня 2017
        86
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        665
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        362
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1296