Пентагон заявил, что линия связи с Россией активно работает на всех уровнях

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Вашингтон, 28 июня. Линия связи между США и Россией по предотвращению конфликтов в Сирии работает «очень активно» на всех уровнях, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он добавил, что разговоры по этим каналам ведутся в открытой форме.

Мэттис подчеркнул, что Пентагон старается избегать конфликта с Россией. Сама линия, по его словам, работает на нескольких уровнях, включая Объединенный комитет начальников штабов США и госсекретаря, которые общаются со своими российскими коллегами: генералом Валерием Герасимовым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.