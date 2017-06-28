Пентагон заявил, что линия связи с Россией активно работает на всех уровнях
Вашингтон, 28 июня. Линия связи между США и Россией по предотвращению конфликтов в Сирии работает «очень активно» на всех уровнях, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он добавил, что разговоры по этим каналам ведутся в открытой форме.
Мэттис подчеркнул, что Пентагон старается избегать конфликта с Россией. Сама линия, по его словам, работает на нескольких уровнях, включая Объединенный комитет начальников штабов США и госсекретаря, которые общаются со своими российскими коллегами: генералом Валерием Герасимовым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Мы добиваемся, чтобы общение было открытым: «Мы - здесь, вы - там, мы знаем, что вы задумали» или «Вы направляетесь к нам, целитесь в нас, не делайте так», – рассказал Мэттис.