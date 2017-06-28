В Москве после ДТП с участием студентов МГИМО возбудили уголовное дело

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Москва, 28 июня. После смертельного ДТП с участием студентов МГИМО в Москве возбуждено головное дело.

Следственные органы в настоящее время проводят необходимые действия для того, чтобы установить все детали произошедшего. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве сообщает ТАСС.

Смертельное ДТП с участием студентов МГИМО произошло на Кутузовском проспекте 26 июня. Внедорожник Mercedes ML при перестроении на большой скорости сбил мотоцикл Yamaha. Мотоциклист, 23-летний студент МАДИ вскоре после ДТП скончался.

Иномарка скрылась с места происшествия, но почти разу съехала в кювет. В момент аварии за рулем Mercedes находился 20-летний студент МГИМО. Медики обнаружили в его крови 0,39 промилле алкоголя, сообщают «Известия».