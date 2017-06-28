Политик рассказал о возможном ограничении мессенджеров во Франции

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Париж, 28 июня. Президент отделения французской партии «Национальный центр независимых и крестьян» департамента Буш-дю-Рон Убер Файяр заявил о необходимости ограничения мессенджеров.

Как пишет «Ридус», политик объяснил эти меры противодействием терроризму. По мнению Файяра, Франция за последние годы серьезно пострадала от терроризма. Он добавил, что понимает шаги российских властей, направленные на ограничения анонимности в мессенджерах. Он также подчеркнул, что подобные меры будут возможно введены и во Франции. Файяр подчеркнул, что «движение в этом направлении будет продолжено».

Ранее ФСБ сообщала, что Telegram, в частности, использовали смертник, его пособники и куратор за рубежом во время подготовки теракта в метро Петербурга. Ослабление шифрования во всех мессенджерах обернется подрывом национальной безопасности России, заявил создатель Telegram Павел Дуров.