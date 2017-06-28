Белый дом отказался приводить доказательства подготовки САР к применению химоружия

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Вашингтон, 28 июня. Белый дом не намерен обнародовать данные, подтверждающие обвинения в адрес властей Сирии, которые, якобы, готовят применение химического оружия. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, доказательств о якобы готовящемся применения химического оружия в Сирии Белый дом приводить не будет, так «это считается делом разведки».

«Как вы все знаете, время от времени всплывает множество вещей, о которых мы не можем распространяться в деталях. Однако данный вопрос, безусловно, привлек внимание правительства США на высшем уровне», – заявила Науэрт.