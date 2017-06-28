Сайты российских туроператоров подверглись хакерской атаке

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Москва, 28 июня. Сайт туристической компании Anex Tour в этот вторник прекратил свою работу из-за технических проблем. Об этом рассказала заместитель руководителя компании по рекламе Яна Муромова.

По ее словам, компании пришлось их-за соображений безопасности отключить систему онлайн-бронирования, кроме того, в офисе не работают телефоны и компьютеры.

«Скорее всего, это хакерская атака», — заявила Муромова.

Она подчеркнула, что турфирма намерена выполнить все обязательства перед туристами, несмотря на проблему с сайтом.

Несмотря на технические проблемы, компания обещает выполнить все обязательства перед туристами.

Напомним, что пресс-служба турфирмы Mouzenidis Travel также в этот вторник сообщила, что ее сайт подвергся кибератаке.