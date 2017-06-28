Сирия: ВВС США трижды за месяц просили разрешения сбивать самолеты САР

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Москва, 28 июня. Пилоты ВВС США в июне трижды просили разрешения сбивать военные самолеты Сирии.

Как пишет Military.com, ссылаясь на генерала военно-воздушных сил страны Чарльза Коркорана, летчики при этом указывали на самооборону. Военный также отметил, что американская армия пытается снизить напряженность. Коркоран напомнил, что войска находятся в Сирии с единственной целью – бороться с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

При этом генерал уточнил, что военные будут защищать свои силы от тех, кто выступает на стороне сирийского режима.

Напомним, авиация коалиции, возглавляемой США, 18 июня сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.