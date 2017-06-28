Сирия: боевики ИГ требуют использовать их «валюту» на оккупированных территориях

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Дамаск, 28 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) принуждают торговцев использовать установленную ими «валюту» динар вместо сирийской лиры.

Как сообщается, ИГ распространило циркуляр, которые предписывает всем торговцам, начиная с этого вторника, указывать все цены и продавать товары в динарах. Установленный курс ИГ приравнивает тысячу сирийских лир к одному динару террористов. Боевики заявили, что курс «валюты» ИГ будет устанавливаться ежедневно.

О создании собственной «валюты» террористическая группировка объявила в 2015 году, пишет «Газета.ru», однако все предыдущие попытки ввести ее в оборот на оккупированных территориях завершались провалом.

* Организация запрещена на территории РФ.