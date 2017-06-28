Ученые: Работа в ночное время приводит к развитию рака

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Вашингтон, 28 июня. Ученые из Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона в Вашингтоне заявили, что работа в ночное время суток вредит организму человека и может вызывать онкологические заболевания.

По мнению экспертов, у людей, ведущих ночной образ жизни, значительно повышается риск возникновения рака. Как пишут американские СМИ, исследователи вычислили зависимость развития рака от образа жизни человека. По мнению ученых, разрушительные процессы начинаются организме в то время, когда он не может полноценно восстанавливаться во сне.

К эксперименту были привлечены 50 добровольцев. Выяснилось, что у бодрствующих по ночам людей организм не мог привести в норму поврежденные ранее ДНК. Это приводило к мутации.

Ранее в Уфе провели уникальную операцию мужчине с раком четвертой степени и метастазами в брюшной полости.