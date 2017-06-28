Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Турецкая армия обстреливает три района города Африн в провинции Алеппо
Политика
Турция готова провести новую военную операцию в Сирии против курдов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция готова провести новую военную операцию в Сирии против курдов

    1:15  28 Июня 2017
    85

    Турция готова провести новую военную операцию в Сирии против курдов

    Анкара, 28 июня. Анкара объявила о готовности провести новую войсковую операцию на севере Сирии, чтобы не допустить появления курдского государства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как заявил Эрдоган, Турция не допустит возникновения на севере Сирии государства курдов и «при малейшей угрозе» намерена провести новую военную операцию против курдов.

    «Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции «Щит Евфрата», – приводит слова Эрдогана газета «Известия».  

    Эрдоган также добавил, что Турция готова включить в зону своей ответственности города Манбидж и Ракка.

    Отметим, что Россия и США выступают резко против подобных планов Турции.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #турция #эрдоган
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»

        0:56 28 Июня 2017 70
        Читать
        23:06
        Вчера

        Правительство Украины заявило, что ситуация с вирусом Petya взята под контроль
        22:17
        Вчера

        Тиллерсон рассказал Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
        21:37
        Вчера

        Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
        21:12
        Вчера

        Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек
        20:54
        Вчера

        Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 5770

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1917

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1825

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1771

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4125
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Белый дом отказался приводить доказательства подготовки САР к применению химоружия

        Белый дом отказался приводить доказательства подготовки САР к применению химоружия

        2:05   28 Июня 2017
        43
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        656
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        360
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1280