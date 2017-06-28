Турция готова провести новую военную операцию в Сирии против курдов

В Избранное

Анкара, 28 июня. Анкара объявила о готовности провести новую войсковую операцию на севере Сирии, чтобы не допустить появления курдского государства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как заявил Эрдоган, Турция не допустит возникновения на севере Сирии государства курдов и «при малейшей угрозе» намерена провести новую военную операцию против курдов.

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции «Щит Евфрата», – приводит слова Эрдогана газета «Известия».

Эрдоган также добавил, что Турция готова включить в зону своей ответственности города Манбидж и Ракка.

Отметим, что Россия и США выступают резко против подобных планов Турции.