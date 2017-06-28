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Россия
Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»
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    Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»

    0:56  28 Июня 2017
    70

    Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»

    Москва, 27 июня. Основатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения о том, что команда мессенджера готовит меры для обхода блокировки в «два клика».

    На своей странице «ВКонтакте» он подчеркнул, что сведения об обходе блокировки были получены из неофициальных источников. Он добавил, что у команды Telegram нет официальных или неофициальных русскоязычных каналов, а все обращения на русском языке, связанные с работой мессенджера, будут появляться на его странице в ВК.

    Напомним, что глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram соблюдать российское законодательство и предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Данный шаг необходим для своевременного обнаружения террористов, которые используют данный мессенджер для переговоров.

    Автор: Антон Зарубин
    #дуров #telegram
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        Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»

        0:56 28 Июня 2017 70
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