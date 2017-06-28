Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»

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Москва, 27 июня. Основатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения о том, что команда мессенджера готовит меры для обхода блокировки в «два клика».

На своей странице «ВКонтакте» он подчеркнул, что сведения об обходе блокировки были получены из неофициальных источников. Он добавил, что у команды Telegram нет официальных или неофициальных русскоязычных каналов, а все обращения на русском языке, связанные с работой мессенджера, будут появляться на его странице в ВК.

Напомним, что глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram соблюдать российское законодательство и предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Данный шаг необходим для своевременного обнаружения террористов, которые используют данный мессенджер для переговоров.