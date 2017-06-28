Эксперты оценили решение ПАСЕ сместить председателя за визит в Дамаск

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Москва, 28 июня. Члены ПАСЕ проголосовали за принятие поправок, которые позволят отстранить от должности действующего председателя ассамблеи Педро Аграмунта.

Как пишет RT, европейские политики пришли к такому выводу после посещения Аграмунтом Дамаска совместно с российскими парламентариями. Отмечается, что принятые в резолюцию поправки позволяют начать процедуру отстранения от должности главы ассамблеи.

Как прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов, подобные решения идут в разрез с плюрализмом и равенством возможностей. Он также назвал поправки к резолюции «реакцией озлобленных карликов». Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов считает, что «антироссийская истерия, русофобия» перечеркивают сегодня ценности депутатов ПАСЕ.