Меркель призвала США к продолжению переговоров о свободной торговле с ЕС

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Берлин, 27 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала продолжить переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и США.

Меркель заявила, что выступает за начало переговоров для заключения соглашения о свободной торговле, что позволило бы разрешить многие проблемы между ЕС и США.

Как отметила канцлер, разрешить накопившиеся противоречия между США и ЕС в торговле смогут только структурированные переговоры о свободной торговле, пишет «Газета.ru».

Напомним, что сейчас Евросоюз обсуждает способы возобновления переговоров с США по TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), которое критиковалось европейскими экспертами, как недостаточно выгодное для ЕС.