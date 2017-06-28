Стало известно, как именно осуществлялась хакерская атака на Украину

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Киев, 27 июня. Хакерская атака на Украину была проведена через программу для отчетности и документооборота. С таким заявлением выступил департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Как сообщают украинские правоохранительные органы, вирусная атака была проведена через программу для отчетности и документооборота M.E.doc. Атака началась вскоре после запуска обновления этой программы 26 июля в 10:30 по московскому времени.

По данным «Газеты.ru» Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) принял решение усилить меры контртеррористического и контрразведывательного режима как в украинских регионах, так и в столице страны.