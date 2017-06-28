Путин встретится с выпускниками российских военных вузов

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Москва, 28 июня. Российский лидер Владимир Путин в среду проведет встречу с выпускниками военных вузов.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Кремле.

«В торжественном приеме, который традиционно пройдет в Большом Кремлевском дворце, примут участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

На встречу в Владимиром Путиным пригласили выпусников, которые закончили свое обучение с отличием.