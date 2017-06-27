Названы цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

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Москва, 27 июня. Российские цены на смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus‍ начнутся от девяти тысяч рублей.

Об этом сообщают в пресс-службе компании-производителя. Отмечается, что мобильные устройства поступят в продажу в июле. Они разработаны на базе Android 7.1.1 Nougat. Бюджетные модели Motorola выполнены в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев.

Цена за Moto E будет варьироваться от 9990 рублей. Moto E4 Plus россияне смогут приобрести по цене от 13 990 рублей.

Ранее сообщалось, что легендарный бренд Motorola вернется в Россию 27 июня.