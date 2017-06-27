Иракская армия освободила от ИГ половину старого города в Мосуле

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Багдад, 27 июня. Более половины территории старого города – последнем оплоте сопротивления боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Мосуле – было освобождено иракской армией. Об этом сообщает пресс-служба командования операцией.

Как сообщалось ранее, иракские военные готовятся к решающему штурму центра Мосула. По предварительным данным, им противостоят менее двухсот боевиков ИГ.

Иракское командование отмечает, что на сегодняшний день силами армейских частей уже освобождена половина территории старого города в Мосуле. Как пишет «Газета.ru», сейчас террористы контролируют в старом городе менее полутора квадратных километров.

* Организация запрещена на территории РФ.