Госдеп США заявил, что ситуация в Сирии ухудшилась из-за российской помощи Асаду

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Вашингтон, 27 июня. Власти США считают, что ситуация в Сирии стала хуже в 2015 году из-за того, что Россия пришла на помощь правительству президента Башара Асада. С таким заявлением выступила вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

«В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации», – заявил Науэрт.

По ее словам, действия России позволили укрепить сирийскую армию, что, с точки зрения США, привело к ухудшению ситуации в стране.

Также она добавила, что у России есть большое влияние на Асада, которое та «должна использовать».