Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair
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Вашингтон, 27 июня. Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для журнала Vanity Fair.
Один из снимков беременная спортсменка выложила на своей странице в Instagram. На данный момент фотография набрала более 85 тысяч лайков. На аккаунт Уильямс подписаны более шести миллионов пользователей.
Отмечается, что номер с теннисисткой на обложке выйдет в августе.
Напомним, о своей беременности спортсменка рассказала 19 апреля.