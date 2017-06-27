Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair

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Вашингтон, 27 июня. Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для журнала Vanity Fair.

Один из снимков беременная спортсменка выложила на своей странице в Instagram. На данный момент фотография набрала более 85 тысяч лайков. На аккаунт Уильямс подписаны более шести миллионов пользователей.

Must read article. Link in bio Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 27 2017 в 6:20 PDT

Отмечается, что номер с теннисисткой на обложке выйдет в августе.

Напомним, о своей беременности спортсменка рассказала 19 апреля.