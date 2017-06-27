Telegram заявил, что блокировка мессенджера в России будет обходиться в «два клика»

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Москва, 27 июня. Telegram заявил, что активно работает над простым методом обхода возможной блокировки мессенджера в России. Об этом компания сообщила в своем канале.

По словам представителей команды Telegram, обход возможной блокировки будет «простым» и выполняемым в «два клика».

Подробные инструкции будут сообщены позже, заявили представители компании.

Напомним, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram к соблюдать российское законодательство и предоставить ведомству необходимые сведения, для внесения в реестр глава Роскомнадзора Александр Жаров. Данные меры необходимы для своевременного выявления террористов, которые используют Telegram для переговоров.