Правительство Украины заявило, что ситуация с вирусом Petya взята под контроль

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Киев, 27 июня. Ситуация с серией кибератак на Украине находится под контролем, и уже восстановлен доступ к ряду государственных сайтов, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты Украины.

Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи Украины, ни один государственный ресурс не пострадал. Также не были повреждены электронные государственные реестры Украины.

«В настоящее время ситуация взята под контроль», – цитирует Госспецсвязь Украины RT.

Напомним, что вирус Petya заразил десятки государственных и частных организаций в ряде стран.