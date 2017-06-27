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Арбитр КХЛ Бутурлин скончался в 39 лет
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    Арбитр КХЛ Бутурлин скончался в 39 лет

    22:58  27 Июня 2017
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    Арбитр КХЛ Бутурлин скончался в 39 лет

    Москва, 27 июня. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Бутурлин-младший скончался на 40-м году жизни.

    Об этом сообщил его коллега Вячеслав Буланов. Как пишет «Чемпионат», причины смерти Бутурлина пока не сообщаются. По информации Буланова, Бутурлин почувствовал себя плохо на велотренажере. Его госпитализировали. Ночь он провел в коме.

    Отмечается, что в качестве главного судьи он трудился в КХЛ с 2010 года. Арбитр обслужил более 300 матчей лиги. 

    Автор: Алия Садыкова
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