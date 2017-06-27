Жена Этуша заявила, что актер получил травму из-за недостатка парковок

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Москва, 27 июня. Причиной травмы спины 95-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша стала нехватка парковок у московских медицинских учреждений, считает жена артиста Елена Этуш.

Напомним, что ранее сообщалось о травме спины, которую Этуш получил, поднимаясь по лестнице, по дороге в поликлинику. Сейчас он находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас находится в реанимации, – заявила жена Этуша на своей странице в Facebook. – А потому, что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику».

По ее словам, она не смогла припарковаться у входа поликлинику.

Как отметили в столичном Центре организации дорожного движения, на Долгоруковской улице, где произошел инцидент с актером, достаточно парковочных мест.