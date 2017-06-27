Белый дом заявил, что его сигнал по Сирии «крайне понятен» для мирового сообщества
Вашингтон, 27 июня. Власти США убеждены, что их сигнал по Сирии «крайне понятен» для мирового сообщества, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя недавние сообщения о возможной готовящейся химической атаке в Сирии.
«Сигнал от Белого дома крайне понятен», – заявила Сандерс, комментируя сообщение Белого дома относительно готовящейся химической атаки в Сирии. Она отказалась уточнять, каким образом Белый дом узнал о предстоящей атаке.
Напомним, что пресс-служба Белого дома ранее опубликовала заявление, в котором обвинила правительство Башара Асада в подготовке новой атаки с применением химического оружия. Американские власти предупредили, что если она будет произведена, то сирийскому правительству придется заплатить «большую цену».