Белый дом заявил, что его сигнал по Сирии «крайне понятен» для мирового сообщества

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Вашингтон, 27 июня. Власти США убеждены, что их сигнал по Сирии «крайне понятен» для мирового сообщества, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя недавние сообщения о возможной готовящейся химической атаке в Сирии.

«Сигнал от Белого дома крайне понятен», – заявила Сандерс, комментируя сообщение Белого дома относительно готовящейся химической атаки в Сирии. Она отказалась уточнять, каким образом Белый дом узнал о предстоящей атаке.

Напомним, что пресс-служба Белого дома ранее опубликовала заявление, в котором обвинила правительство Башара Асада в подготовке новой атаки с применением химического оружия. Американские власти предупредили, что если она будет произведена, то сирийскому правительству придется заплатить «большую цену».