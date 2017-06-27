Эксперты назвали топ-5 автомобилей для пожилых водителей

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Вашингтон, 27 июня. Американские эксперты составили рейтинг лучших автомобилей для водителей старшего возраста.

По данным американского агентства Consumer Reports, в перечень попали азиатские бренды авто. Наиболее удобным специалисты признали кроссовер Subaru Forester, стоимостью в США менее 22,6 тыс. долларов. На вторую строчку попал универсал Subaru Outback (25,65 тыс. долларов). Третье место занял хэтчбек Kia Soul (16,1 тыс. долларов).

Также в пятрку лучших попали Subaru Legacy (цена от 22 тыс. долларов) и кроссовер Kia Sportage (23,2 тыс. долларов).

Ранее был назван топ-10 популярнейших автомобилей на московском рынке.