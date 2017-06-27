Сенатор ответил на обвинения в адрес России в связи с гибелью украинского полковника

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Москва, 27 июня. Обвинения Киева в адрес российских спецслужб, якобы причастных к гибели полковника украинской разведки Максима Шаповала, являются «плодом больного воображения». Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

Ранее депутат Верховной рады Украины и советник МВД страны Антон Геращенко заявил, что, по его мнению, в ликвидации Шаповала принимали участие российские спецслужбы.

«В любых правонарушениях на Украине Киев обвиняет Россию и российские спецслужбы… Все эти обвинения — это плод больного воображения», — подчеркнул Джабаров. Он добавил, что подобные заявления даже нет смысла комментировать.

Джабаров также напомнил, что ранее Россию обвиняли в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, однако никто потом не принес никаких извинений.