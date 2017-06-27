Сирия: Вашингтон не комментирует новые контакты с РФ по возможной химатаке

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Дамаск, 27 июня. США не уточняют, планируют ли новые контакты с РФ по якобы готовящейся Дамаском химической атаке.

Об этом рассказала начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она ответила на вопрос журналистов, намерен ли госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводить новые консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по данному вопросу. Науэрт подчеркнула, что у нее нет информации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не поддержал тревогу США о «новых химатаках».