Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Госдеп: США неизвестно, знает ли РФ, что Сирия может готовить химатаку
Политика
Сирия: Вашингтон не комментирует новые контакты с РФ по возможной химатаке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Вашингтон не комментирует новые контакты с РФ по возможной химатаке

    22:18  27 Июня 2017  /обновлено: 22:22  27 Июня 2017
    197

    Сирия: Вашингтон не комментирует новые контакты с РФ по возможной химатаке

    Дамаск, 27 июня. США не уточняют, планируют ли новые контакты с РФ по якобы готовящейся Дамаском химической атаке. 

    Об этом рассказала начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она ответила на вопрос журналистов, намерен ли   госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводить новые консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по данному вопросу. Науэрт подчеркнула, что у нее нет информации. 

    Ранее сообщалось, что Евросоюз не поддержал тревогу США о «новых химатаках». 

    Автор: Алия Садыкова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Правительство Украины заявило, что ситуация с вирусом Petya взята под контроль

        23:06 27 Июня 2017 40
        Читать
        22:17
        Сегодня

        Тиллерсон рассказал Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
        21:37
        Сегодня

        Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
        21:12
        Сегодня

        Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек
        20:54
        Сегодня

        Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами
        20:19
        Сегодня

        Суд приговорил националиста Тесака к девяти годам колонии строгого режима

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 5448

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1906

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1818

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1761

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4113
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        587
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        350
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1208
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        322