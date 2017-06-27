Тиллерсон рассказал Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии

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Москва, 27 июня. Во время телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его американским коллегой Рексом Тиллерсоном, последний рассказал о том, что Белый дом готовит заявление, касающееся Сирии и полученных Вашингтоном сведений о подготовке химической атаки в САР.

По словам Тиллерсона, власти США получили сведения о якобы имевшей место подготовке властями Сирии химической атаки в республике. За несколько часов до публикации данных сведений Белым домом, Тиллерсон связался со своим российским коллегой по телефону.

Тиллерсон заявил, что США зафиксировали подготовку новой химической атаки в Сирии. По словам госсекретаря, применение химического оружия повлечет последствия, однако он не стал уточнять, какие.