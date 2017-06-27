Двое рабочих погибли, упав с 19-го этажа новостройки в Москве

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Москва, 27 июня. Двое рабочих погибли, упав с 19-этажного здания на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

Отмечается, что рабочие упали с одной из новостроек на Головинское шоссе. Как пишет РИА Новости, строители упали на козырек здания. На данный момент на месте инцидента работают полиция и следователи.

Ранее сообщалось, что рабочие отравились газом в канализационном колодце в Москве, могут быть погибшие.