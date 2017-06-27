В ДНР констатировали низкий уровень кибербезопасности Украины

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Донецк, 27 июня. Внезапная хакерская атака на компьютерные системы компаний, банков и госструктур Украины наглядно продемонстрировала низкий уровень информационной безопасности государства. Об этом заявил министр связи Донецкой народной республики Виктор Яценко.

«Сегодня около полудня вирус поразил сети целого ряда крупных украинских компаний, в том числе правительственные системы Украины. Можно констатировать очень низкий уровень информационной безопасности в Украине, который поражает своей глубокой отсталостью и коррупцией»», — отметил Яценко.

Напомним, 27 июня Украину атаковал вирус-вымогатель. Пострадали ряд государственных и частных компаний, в том числе Уркэнерго, Новая почта, ГП Антонов, ДТЭК, Укртелеком, Эпицентр, Укрзализныця и другие.