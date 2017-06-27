Памятники Пальмиры восстановят или воссоздадут в виде голографий

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Москва, 27 июня. Российские эксперты отметили, что, несмотря на тяжелые бои в сирийской Пальмире и ее окрестностях, 70-80% сооружений древнего города сохранились. Сейчас они обсуждают, как лучше поступить с пальмирскими сооружениями – восстановить или воссоздать в голографическом виде.

По словам руководитель экспедиционного волонтерского корпуса Института наследия Тимура Кармова, общий мониторинг сооружений древнего города показал, что они сохранились на 70-80%. Он отметил, что культурный слой во многих местах поврежден – видимо, террористы искали клады.

Эксперты предлагают два варианта развития ситуации в освобожденной Пальмире. Первый вариант предлагает законсервировать останки разминированных памятников в том состоянии, в котором они находятся сейчас. Второй предлагает восстановить разрушенные сооружения, с использование новых материалов, а также голографии. Подчеркивается, что окончательное решение должен будет принять сирийский народ.