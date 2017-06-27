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Порошенко понял, что Трамп не будет его опекать, как Обама — политолог
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    Порошенко понял, что Трамп не будет его опекать, как Обама — политолог

    22:05  27 Июня 2017
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    Порошенко понял, что Трамп не будет его опекать, как Обама — политолог

    Киев, 27 июня. Президент Украины Петр Порошенко вынужден снизить градус своей антироссийской истерии, так как поддержки США, которую получал Киев при Бараке Обаме, уже не будет. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

    «Все изменилось после визита Петра Порошенко в США: понимая, что вопрос Украины для Трампа — периферийный и той опеки, которая была при Обаме, уже не будет, радикалы стремятся снизить градус риторики и антироссийский настрой», — заявил Золотарев.

    Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко посетил Вашингтон, где встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и главой Белого дома Дональдом Трампом. Украинская пресса назвала визит Порошенко в США «историческим», однако на деле Порошенко был оказан явно не тот прием, на который он надеялся.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #киев #украина #порошенко #вашингштон
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