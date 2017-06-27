В ESET считают, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины

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Братислава, 27 июня. Заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины. Об этом во вторник заявили официальные представители компании ESET.

Согласно предварительной информации, в результате масштабной кибератаки также серьезно пострадали Италия и Израиль.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Лаборатория Касперского» не смогла идентифицировать вирус-вымогатель.