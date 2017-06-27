В ESET считают, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины
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Братислава, 27 июня. Заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины. Об этом во вторник заявили официальные представители компании ESET.
Согласно предварительной информации, в результате масштабной кибератаки также серьезно пострадали Италия и Израиль.
BREAKING: WannaCry-like #ransomware attack hitting Ukraine and could be global in scope: https://t.co/Fh2YxTAOSX #Petya pic.twitter.com/bNgPbWVXvy— ESET (@ESET) June 27, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что «Лаборатория Касперского» не смогла идентифицировать вирус-вымогатель.