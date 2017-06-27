Участники движения националиста Марцинкевича получили от 3 до 10 лет колонии

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Москва, 27 июня. Бабушкинский суд Москвы приговорил участников движения националиста Максима Марцинкевича к колонии по делу о нападении на людей.

Участники получили тюремные сроки от трех до десяти лет. Марцинкевич и его подельник Дмитрий Шельдяшов получили по 10 лет колонии строгого режима.

Михаил Шаланкевич получил шесть лет колонии общего режима, Евдоким Князев и Роман Максимов получили по пять лет общего режима. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены к трем годам колонии общего режима.

Самого молодого участника движения Александра Шанкина приговорили к шести годам воспитательной колонии.