МИД РФ потребует объяснений от CNN после репортажа о мальчике из Сирии

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Москва, 27 июня. Россия направит обращение в московское отделение телеканала CNN после выхода в эфир репортажа о сирийском мальчике Омране Дакнише, который якобы пострадал после действий ВКС России в Алеппо. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, московский офис CNN получит завтра обращение от российского МИД. Она напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже дважды призывало телеканал отреагировать.

Захарова указала, CNN намеренно манипулирует общественным мнением.

«Я обещаю, что мы с этой историей не закончим так просто, как хотелось бы телеканалу CNN», – отметила она.

Напомним, что снимок мальчика Омрана был активно использован западными СМИ для демонстрации «страданий Алеппо». Однако отец мальчика позже рассказал, что фотография была сделана представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые оказались на месте взрыва до приезда медиков и которые использовали снимок в дальнейшем в своих целях. Сам мальчик не получил серьезных травм, его здоровью ничего не угрожает.