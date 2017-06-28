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Сирия, 28 июня. Отряды «Джебхат ан-Нусры»*** отступили после неудачной попытки атаки в районе Голанских высот. Башар Асад побывал на авиабазе ВКС России «Хмеймим» в провинции Латакия. Под ударом ВВС западной коалиции в городе Аль-Маядин погибли больше 40 человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились нескольких БМП и танка Т-72 в результате нападения ССА** на юго-востоке провинции Дамаск; продолжали столкновения с ИГ* в западных и восточных районах Дейр эз-Зора; нанесли авиаудары по путям поставок радикалов к северо-западу от Даръа; потеряли ракетную установку под обстрелом израильских войск в провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над поселками Бир Аль-Джафиф и Бир Аль-Бувайда на юге провинции Хомс у границы с Ираком; потеряло пятерых боевиков в ходе противостояния на окраине Дейр эз-Зора; лишилось 36 террористов в результате боев с ССА в провинции Даръа; утратило ключевой пункт управления в провинции Дияла в Ираке.

Курды: отбили часть района Кадисия в Ракке в ходе столкновений с отрядами ИГИЛ.

Международная коалиция: убила 42 человека в городе Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор и еще троих в Ракке в ходе бомбардировок объектов ИГ.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): столкнулась с боевиками «Ахрар аш-Шам» в городе Арманаз в Идлибе; отступила из района холма Таль Ахмар на севере провинции Кунейтра, оставив часть техники и оружия.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки продолжались столкновения между боевиками оппозиционных группировок и Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой бойцами шиитского ополчения, на краю Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск. Как сообщало информационное агентство The New Arab, исламисты Сирийской свободной армии (ССА) провели новую атаку опорных пунктов правительственных войск в пустынном районе Бир Кассаба. Согласно сведениям источника, радикалы ликвидировали несколько единиц техники армии САР, в том числе танк Т-72. Напомним, за день до этого боевиками ССА был захвачен поселок Раджм Сурайхи, находящийся в этом регионе.

Накануне днем проасадовские силы активизировали действия вблизи ключевого населенного пункта Айн Тарма, находящегося в восточных предместьях Дамаска. Как передавал правительственный источник в Twitter (@najlaaalsadi), ополченцы-шииты вели интенсивные артиллерийские обстрелы позиций исламистов. Сведений о потерях в рядах незаконных формирований до сих пор не поступало. Напомним, проправительственные бойцы ведут кампанию по освобождению ключевого района Джобар. В предместьях Айн Тармы пролегают ключевые линии поставок боевиков. Проасадовские отряды пытаются отрезать Джобар, находящийся под контролем радикалов с 2011-го года.

Провинция Латакия

Президент САР Башар Асад в минувшие сутки посетил авиабазу ВКС России «Хмеймим», расположенную на юге от города Латакия. Во время экскурсии по аэродрому сирийского лидера сопровождали глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представители командования базы «Хмеймим». Асад не только осмотрел российские бомбардировщики, но также и сам сел в пилотскую кабину самолета Су-35.

Провинция Латакия наряду с Тартусом является одним из самых спокойных с точки зрения безопасности регионов Сирии. Боевики незаконных группировок действуют только в северных районах, граничащих с полностью оккупированной исламистами провинцией Идлиб.

Провинция Хомс

Проправительственные силы в прошедшие сутки продолжали наступать на опорные пункты террористов «Исламского государства»* на юго-востоке провинции Хомс. Днем подразделения «Хезболлы» и Национальных сил обороны (NDF)****** освободили поселки Бир Аль-Джафиф и Бир Аль-Бувайда, а также территории в их окрестностях. Информация была предоставлена военным источников на странице в Twitter (@watanisy).

Недавно от боевиков ИГ также был зачищен участок трассы, связывающей станции «Т-2» и «Т-3», и ряд населенных пунктов в этом районе. По данным AMN, в ходе противостояния были нейтрализованы около 50 радикалов ИГИЛ. Наступающие части проправительственных войск теперь действуют примерно в 90 километрах от Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

Накануне основные бои в этом регионе шли на восточной окраине столицы провинции — в районе Аль-Рашидин. Отряды боевиков ИГ вновь пытались захватить позиции союзников армии САР в этой части Дейр эз-Зора. Однако, по данным информационного портала Al Manar News, бойцы ополченческих отрядов в ходе ожесточенных столкновений отбили нападение, отбросив террористов на исходные позиции. При этом были уничтожены не меньше пяти боевиков, еще около десяти радикалов были ранены.

Столкновения вчера также отмечались в соседнем районе Аль-Хувейка и в западных предместьях административного центра — недалеко от городского кладбища, также сообщало агентство Al Manar News. Сирийская авиация тем временем вела бомбардировки объектов «Исламского государства» на окраине района Аль-Панорама. Отмечалось, что террористическое формирование понесло значительные потери в живой силе под ударами ВВС САР. Более точные данные о результатах воздушной операции пока устанавливаются.

ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном накануне провели боевой вылет в направлении города Аль-Маядин, находящегося к югу от Дейр эз-Зора. Бомбардировке, в частности, подверглось здание, используемое террористами ИГ в качестве тюрьмы. В результате погибли не меньше 42 человек, передавал портал SOHR.

Провинция Даръа

Террористы формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющегося частью ИГИЛ, в ходе вчерашних столкновений с боевиками «Свободной армии» понесли значительные численные потери. Бои разворачивались в окрестностях города Хайт у линии соприкосновения сторон в юго-западной части провинции Даръа. По информации новостного портала Yarmouk News, в боях были уничтожены по меньшей мере 36 членов союзной ИГ группировки. О потерях ССА не сообщалось. Группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» ранее сформировала небольшой анклав в этом регионе, отбив часть позиций у радикалов «Свободной армии».

Правительственные ВВС тем временем активизировали работу в окрестностях населенного пункта Тафас к северо-западу от Даръа, передавал Twitter-канал (@nabaamedia). В этом районе пролегают стратегические линии снабжения южных кварталов административного центра, оккупированных «Джебхат ан-Нусрой» и ССА.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Арманаз на северо-западе от города Идлиб накануне утром шли кровопролитные столкновения между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам», сообщал местный источник на странице в Twitter (@Mazen_ALmohamad). Оба формирования понесли серьезные потери в численном составе, однако точные данные о числе убитых и раненых еще устанавливаются.

Отношения между недавними союзниками резко испортились после поражения антиправительственных сил в битве за контроль над Алеппо. «Ан-Нусра» целиком переложила вину на боевиков других группировок оппозиционного блока.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF)**** и Отрядов народной самообороны (YPG) развивали наступление на позиции боевиков ИГИЛ в районе Кадисия к западной части Ракки. По данным курдского источника в Twitter (@EfrinXanaqin), союзным войска накануне удалось захватить часть кварталов. Ранее террористы вернули большую часть Кадисии под свой контроль, и теперь курды ведут повторный штурм района.

Поддержку силам «Демократической армии» и YPG, действующим в рамках кампании «Гнев Евфрата», оказывают самолеты ВВС международной коалиции. Однако в результате серии вчерашних налетов в нескольких районах административного центра провинции погибли как минимум три местных жителя. Об этом сообщал информационный центр The New Arab.

Провинция Кунейтра

Боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» в прошедшие сутки отступили от стратегической вершины Таль Ахмар, расположенной в районе Голанских высот в северной части провинции Кунейтра. При этом, передавало агентство Al Masdar News, исламистам пришлось оставить большое количество военной техники и оружия. За последние несколько суток отряды радикалов при поддержке ВВС Израиля провели серию массированных атак позиций сирийской армии и союзных сил в этом регионе. Несмотря на то, что им удалось захватить часть позиций, боевики понесли большие потери в живой силе и технике.

К вечеру опорные пункты правительственных сил вблизи высоты Фатима на восточных склонах Голанских высот подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны израильских войск. По данным источника в Twitter (@SamoSamo9691), связанного с оппозиционными силами, в результате была ликвидирована ракетная установка САА. Между Сирией и Израилем существует давний территориальный конфликт: и Дамаск, и Иерусалим считают Голанские высоты частью своей территории.

Ирак

На юго-западе провинции Киркук накануне днем вспыхнул вооруженный конфликт между двумя отрядами ИГИЛ. Портал Al Sumaria News передавал, что поводом стали разногласия между боевиками по поводу распределения денежных средств и провизии. В ходе недолгих перестрелок несколько террористов «Исламского государства» были убиты и ранены.

Иракские ВВС в минувшие сутки уничтожили ключевой пункт управления террористического формирования, располагавшийся в районе между деревнями Аль-Махиса и Шихи в северо-восточной части провинции Дияла. По информации Al Sumaria News, большинство находившихся внутри террористов были нейтрализованы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)