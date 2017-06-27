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Автомобиль сбил женщину с коляской в Подмосковье
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    Автомобиль сбил женщину с коляской в Подмосковье

    21:48  27 Июня 2017
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    Автомобиль сбил женщину с коляской в Подмосковье

    Москва, 27 июня. Сотрудники правоохранительных органов Московской области выясняют обстоятельства ДТП в Орехово-Зуевском районе, в котором пострадал ребенок. Об этом во вторник сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел в населенном пункте Юркино. Согласно предварительной информации, автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился четырехмесячный ребенок.

    Автомобиль сбил женщину с коляской в Подмосковье

    Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии в Астраханской области.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп
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