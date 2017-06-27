Автомобиль сбил женщину с коляской в Подмосковье

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Москва, 27 июня. Сотрудники правоохранительных органов Московской области выясняют обстоятельства ДТП в Орехово-Зуевском районе, в котором пострадал ребенок. Об этом во вторник сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в населенном пункте Юркино. Согласно предварительной информации, автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился четырехмесячный ребенок.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии в Астраханской области.