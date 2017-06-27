Киев назвал «российский след» основной версией убийства украинского разведчика

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Киев, 27 июня. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что основной версией гибели сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала в Киеве является «российский след».

Напомним, минувшим утром в Киеве произошел подрыв автомобиля Mersedes. За рулем машины находился начальник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.

Матиос пояснил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт», расследованием занимаются следователи военной прокуратуры Украины.

«Теракт был выполнен высокими специалистами, взрывное устройство было приведено в действие в 08:14. Основной версией является российский след», — сказал Матиос.

Ранее в Минобороны Донецкой народной республики заявили, что подрыв автомобиля сотрудника ГУР Минобороны Украины Максима Шаповала связан с « «разборками между украинскими военными».