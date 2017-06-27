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Сирия новости 27 июня 22.30: смертники задержали наступление SDF в Ракке, ИГ пытается войти в Восточный Мосул
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    Сирия новости 27 июня 22.30: смертники задержали наступление SDF в Ракке, ИГ пытается войти в Восточный Мосул

    22:30  27 Июня 2017
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    Курды подверглись серии атак смертников ИГ в Ракке

    Сирия, 27 июня. Террористы-смертники ИГ* на «джихад-мобилях» атакуют позиции курдов на западе Ракки. Отряды ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** выпустили 40 ракет по позициям армии САР в Даръа. Группа боевиков ИГ вновь пыталась прорваться в восточную часть Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут массированные перестрелки с исламистами в районе Джобар в Дамаске, а также вблизи Айн Тармы и Харасты к востоку от столицы; потеряли одного военнослужащего, захваченного в плен боевиками ИГИЛ*, к востоку от Пальмиры.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): провело серию атак смертников в Ракке с целью сдержать натиск курдов; понесло потери в живой силе в результате неудачной попытки проникновения в восточную часть Мосула; казнило двоих мирных жителей на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийская свободная армия (ССА): вместе с «Джебхат ан-Нусрой» выпустили около 40 ракет по позициям «Хезболлы» и САА на востоке города Даръа.

    Курды: задержали трех молодых людей в городе Рас Аль-Айн в провинции Хасака, направив их на принудительную военную службу.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Обстановка в восточных окрестностях Дамаска по-прежнему остается крайне напряженной. Согласно информации новостного канала в соцсети Twitter (@sy91news), в почти полностью оккупированном радикалами районе Джобар в настоящий момент идут тяжелые бои между незаконными группировками и Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой иранскими ополченческими отрядами. Столкновения, кроме того, фиксируются недалеко от населенного пункта Айн Тарма в восточном пригороде столицы. После зачистки северо-восточных районов Барза и Аль-Кабун правительственные войска САР и союзные силы начали операцию по освобождению Джобара, который находится в оккупации боевиков-исламистов с 2011-го года.

    Этот же источник заявляет о том, что проасадовские ополченцы-шииты открыли массированный артиллерийский огонь по опорным пунктам радикалов на окраине населенного пункта Хараста, расположенного в Восточной Гуте. Сведений о потерях боевиков пока не поступало. Хараста имеет стратегическое значение, так как ее освобождение откроет путь на город Дума, который является главным оплотом формирования «Джейш Аль-Ислам»***** в регионе.

    Провинция Хомс

    В непосредственной близости от главной площади в районе Аль-Орас города Хомс прогремел мощный взрыв. Как передает информационный канал в соцсети Twitter (@alshamnews_news), как минимум один человек скончался на месте, еще несколько мирных жителей получили ранения. Другие подробности случившегося пока выясняются.

    Карта военных действий — Хомс

    Напомним, к северу от административного центра провинции располагается анклав боевиков вооруженной оппозиции. В этом регионе, в частности, базируются отряды самой радикальной оппозиционной группировки «Джебхат Фатх аш-Шам». Террористы этого формирования в текущем году устроили в Хомсе серию атак смертников, унесших жизни почти 50 человек. Столица провинции была полностью освобождена после эвакуации боевиков из западного района Аль-Ваер, однако в городе могут по-прежнему действовать подпольные группы радикалов.

    Как передает новостной Twitter-канал (@worldonalert), в ходе сегодняшних столкновений вблизи трассы М-20, связывающей Пальмиру и Ас-Сухну, к востоку от населенного пункта Арак террористами «Исламского государства»* был взят в плен один военнослужащий армии САР. Еще несколько солдат получили ранения.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Террористы «Исламского государства» казнили двоих мирных жителей в населенном пункте Аль-Шитат на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter (@hussam_kezoo) сообщает местный источник. При этом информации о характере предъявленных гражданским лицам обвинений не приводится.

    Так называемый шариатский суд террористического формирования нередко выносит смертные приговоры лицам, подозреваемым в связях с правительственной армией САР или силами международной коалиции, возглавляемой США.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) и исламистского альянса «Тахрир аш-Шам» выпустили около 40 ракет по опорным пунктам «Хезболлы» и подразделений 4-й дивизии САА на востоке города Даръа. Об этом на своей странице в Twitter (@dareen_mo_fdel) сообщает местный активист. Причем взрывы также отмечались в близлежащих мирных кварталах столицы провинции. Информация о потерях в рядах правительственных сил и союзников, а также возможных мирных жертвах пока уточняется.

    С прибытием дополнительных подразделений ливанской организации «Хезболла», поддерживающей правительство Сирии, в Даръа началось контрнаступление на позиции боевиков-исламистов, захвативших почти всю южную половину административного центра провинции.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Террористы ИГИЛ вновь прибегли к излюбленной тактике, рассчитывая остановить продвижение противника. Так, смертники за рулем заминированных автомашин атаковали опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF)**** в западном районе Ракки Кадисия, надеясь сдержать натиск курдов, передает информационный канал в Twitter (@smmsyria). Ранее бойцы SDF и курдских отрядов YPG отбили у радикалов «Исламского государства» ряд кварталов в западном секторе Кадисии.

    Курдские формирования штурмуют административный центр провинции в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата» под руководством Соединенных Штатов и других стран антитеррористической коалиции. На сегодняшний день под контролем SDF и YPG находится примерно 25% территории Ракки, неофициальной столицы боевиков ИГ.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Сирийский Курдистан

    Бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают рейды в городе Рас Аль-Айн, расположенном на северо-западе от Хасаки у самой турецкой границы, направляя молодых людей на принудительную службу. Так, согласно сведениям местного новостного канала в сети Twitter (@amude_mc), трое гражданских лиц были арестованы курдскими бойцами вблизи городского рынка.

    Провинция Хасака практически целиком контролируется курдами. Только южная часть региона, и в частности город Маргада, находится в оккупации «Исламского государства». На линии соприкосновения, пролегающей вблизи Аль-Шаддади, регулярно фиксируются стычки между ИГИЛ и YPG.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Отряды террористов ИГ понесли серьезные потери в живой силе в результате неудачной попытки прорыва обороны иракской армии в Мосуле. Боевики, засевшие в исторических районах, пытались проникнуть в восточную часть города, сообщает телеканал Al Sumaria. Однако военнослужащие армии Ирака и бойцы шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» ликвидировали и ранили несколько десятков террористов, а также захватили большое количество оружия радикалов. Правительственным силам, кроме того, удалось выбить боевиков из района мечети Аль-Зивани в Старом городе, где все еще сохраняются очаги сопротивления ИГИЛ. Напомним, восточные районы Мосула были целиком зачищены от террористов к концу января текущего года.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 27 июня 22.30: смертники задержали наступление SDF в Ракке, ИГ пытается войти в Восточный Мосул
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    Сирия новости 27 июня 12.30: ИГ потеряло 50 боевиков на юге САР, «Нусра» и «Ахрар аш-Шам» ведут бои в Идлибе
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